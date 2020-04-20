高雄連姓男子在網路上欲購買2千片價值近3萬元的口罩，對方遲遲不出貨，氣得連男提告，未料對方竟嗆聲「我就是詐騙」；淡水警透過其母介入調查，17日下午於北投查獲詐騙犯27歲呂男、20餘萬元及毒品咖啡包，訊後依法移送士林地檢署偵辦，將擴大清查被害人及追查其餘詐騙集團成員。

新冠肺炎疫情爆發後，國內傳出多起防疫口罩網購詐騙案件，3月初高雄市有1名連姓男子上網欲購買2千片口罩捐給孤兒院，付款2萬6千元，賣家呂姓男子卻遲遲不出貨，連男4月初氣到向高雄警方報案提告，對方卻在電話中嗆聲，「我就是詐騙的」。

新北市淡水警分局調閱警示帳戶資料介入調查，追到1名台北市婦人，這媽媽大義滅親表示，「帳戶被兒子借用，我兒子好像在搞網路詐騙」。

警方追查，27歲呂姓男子涉嫌在臉書社團以假名「呂橋本」謊稱販賣醫療等級口罩，收款之後拒不出貨，經專案小組搜集相關事證，向士林地檢署聲請拘票獲准，17日下午前往北市北投區溫泉路拘提呂姓男子到案，並在他的住處查扣到詐騙所得20餘萬元及毒品咖啡包數包。

警方偵詢後將呂男依詐欺罪嫌及違反毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦，並持續擴大清查被害人及溯源追查其餘詐騙集團成員。

(中時 )