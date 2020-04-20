阮女去年７月１日透過租屋承租到張淑晶房間，但期間阮女都是以LINE聯繫，因此並不知道房東就是張淑晶，阮女先後匯了1萬2500元房租與1900元的房卡等相關費用，但阮女當晚卻看到一名男房客拿著鐵鎚敲打另一名男房客房門，心生害怕，加上事後又得知房東是張淑晶，表示不租，不料卻被張淑晶告到法院，索賠11萬。

阮女當晚報案，警方到場後阮女才知道房東竟是張淑晶，當下就萌生不租念頭，但因外出時因為忘記帶房卡，為了取行李只好向張淑晶佯稱要承租，並由張淑晶委由一名越南籍女子交付房卡，離去後將房卡交還後隨即離去，並未在與張叔晶聯絡，事後被張淑晶提告索賠。

判決書指出，阮女認為雙方未並未簽訂任何契約，甚至連住都沒有，不願意給付，但張淑晶則說，雙方已透過line約定，因此契約成立，因此要求阮女須支付她從去年7月訴訟日起至今年2月，8個月共十萬元租金。

彰化地院法官認為，租任契約為「諾成契約」，僅須雙方口頭合致契約即成立，而阮女為了取回行李，佯稱要繼續租約，但卻未舉證原告明知不同意而租屋給她，等於沒有解除契約，盼阮女須支付７月到２月間訴訟間，８個月租金，扣除先前已匯款還須賠張淑晶8萬7500元。

(中時 )