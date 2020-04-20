雲林縣警方昨清晨處置派出所前聚眾鬥毆不力，局長自請處分，分局長則被記2支小過；警方面對滋事者無力制伏、任其囂張的畫面流出，引來警察「被塑膠」，被無視的譏諷。曾多次強調：「台灣警察絕對不軟弱」的警政署長陳家欽今天強調，防疫與治安都不能有破口，周三他將在刑事局主持視訊會議，宣誓警方嚴辦犯罪的決心。

警政署20日晚間發出聲明表示，為防範因疫情期間暴力事件發生，使疫情和治安讓民眾恐慌，任何使防疫和治安產生破口的案件，要立即嚴辦重罰。陳家欽撂下重話，要求各警察機關協助防疫同時，更要上緊治安發條，雷厲風行、有效壓制犯罪氣焰。

警政署指出，已擬定相關打擊策略和目標，預計於22至24日連續3天，在刑事局分別召開北、中、南地區的「全國疫期治安維護強化措施視訊會議」，陳家欽要親自向各警察機關宣達，要求秉持一貫嚴正執法立場和強勢打擊手段，確保治安平穩、守護國人健康與安全。

警政署分析近期犯罪態樣，由於疫情影響，可能造成酒店小姐失業，轉而賣淫、當藥頭、被白嫖搶錢等犯罪；另因毒品買賣債務糾紛，引發派出所前聚眾鬥毆，被警開槍壓制；還有夫妻吵架、意圖搶錢及隨機傷人案件。另外，日前全力偵辦的宜蘭、高雄等2起桶屍案件，雖都有個別犯罪動機，且為不相關個案，仍極易讓民眾誤認治安不平穩。

因此警政署認為，除須加強掃黑、肅槍、緝毒、掃黃和查賭外，另請各警局針對近日發生的刑案，加強擴大臨檢、盤查等勤務，並規畫專案打擊。

另外，警政署也擬定「疫情狀況」、「勤務負擔」、「經濟活動改變」及「治安數據」4項評測指標指引，要求各警局密切觀察轄內治安狀況，預先預判可能發生的犯罪型態或類型，及早因應防處，超前部署，避免發生犯罪移轉趨勢。

(中時 )