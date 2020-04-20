根據《法新社》報導指出，日本神戶大學傳染病教授岩田健太郎在受訪時表示，不看好東京奧運能在明年7月如期舉辦。

岩田健太郎強調，「東京奧運想要在明年7月23日開幕有兩個前提，缺一不可，第一個就是日本能控制好新冠肺炎疫情，第二個是全世界能有效控制新冠肺炎，因為奧運會不可能只有日本選手參加，你們(國際奧會和日本奧運籌委會)必須邀請世界各國優秀選手來到日本，第一種的可能性比較高，至於第二種的可能性就不太可能了，所以我對於明年東京奧運抱持著悲觀的態度。」

東京奧運會預計會有11000位選手參加、4400位身心障礙者參加東京帕拉林運動會以及龐大的志工團、各國媒體採訪者以及數十萬的各國旅客，一旦疫情無法完全獲得控制的話，屆時恐怕有可能再次爆發開來。

日本為了舉辦這次東京奧運已經投入了126億美元，延期1年預估必須再花20-60億美元，日本政府將承擔這筆開支，倘若東京奧運最終因為疫情緣故而無法舉辦，日本整體經濟恐怕會受到嚴重打擊。

(中時 )