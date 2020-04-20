海軍敦睦艦隊爆發24人新冠確診，中央流行疫情指揮中心今公布「敦睦艦隊COVID-19確診個案活動足跡」，不少人都知道，許多阿兵哥通常一放假都會先直奔女友處來個大解放，或是與好友聚餐等活動，因此這些確診者的女友或與其親密接觸者，有很大的機率會成為新冠病毒的重災區。

指揮中心表示，針對敦睦遠訓支隊24例確診個案，衛生單位目前已掌握接觸者共255人，其中177人為居家隔離對象，78人為自主健康管理對象，將陸續安排採檢。而網友討論的「海軍女友們」，莊人祥說大概是13位。

莊人祥指出，有關24名確診者的相關接觸者目前共匡列255人，其中家屬達81名，醫護3名，友人47人，學校相關77人，其他47人，列入居家隔離的人中共有177位，目前共採檢16位，接下來還有25人要進行採檢，而接受採檢的人士中，家屬多達17名，其中有13人為友人，當中也包含官兵的女友。

(中時電子報)