新冠肺炎衝擊全球航空業，華航今日在勞資協商後，宣布員工減薪至少15％，稍早發出公開信，強調「我們只有先蹲下，未來才能跳得更高」，雖然先前有鼓勵休假措施，但成效遠不及疫情變化導致的營運虧損，期盼所有因應疫情推出的政策，都是為了奠定公司未來繼續生存的能量。

華航公開信內容如下：

各位同仁,

新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊已遠超過2003年SARS及2008年的金融海嘯，過往公司亦曾面臨過諸多挑戰，但受到此次疫情的影響，公司的營運已陷入前所未有的困境。面對疫情迅速變化的同時，公司也一直在調節運能以為因應。2019年公司航運收入佔比近7成來自客運、3成來自貨運；貨運方面雖然3、4月受惠於中國逐漸復工的出貨潮，但因各航紛紛以客機腹艙攬貨，未來營收仍待保守觀察。客運方面2020年4月，旅客人數較2019年同期減少約98.3％，對公司的營收造成巨大的衝擊。

全球各國航空業均因疫情影響損失慘重，紛紛實施裁員、減薪、無薪假等各項措施以求自救。而公司為了保全所有同仁的工作權，又為了減輕沉重的財務負擔，公司除了積極掌握開源機會、厲行各項節流措施外，尚須每一位華航人發起自救，方能請求政府提供紓困方案。公司日前要求同仁依比例請休特休假、休畢補休假，以及推出特殊事假及放寬留職停薪等專案，其成效遠不及疫情變化導致的營運虧損。為降低人事成本，公司將於2020／05／01起啟動所有國內員工減薪／減班休息方案：

●一級(含)以上正副主管減全薪 25％

●二、三級正副主管減全薪 20％

●一般同仁減全薪 15％

●時薪同仁依原約定每月工時調降15％工時數

註：各外站自2020／02月起已陸續依當地法令規範實施相關減薪計劃，國內外派員工扣薪標準以國內存記職等辦理。

◎因應業務緊縮及配合防疫，自2020／05／01起地勤正班同仁每週三為減班休息(主管為責任制，請配合公司需求執行任務)，地勤輪班人員減班休息於班表內排定，空勤同仁依照班表執勤及休息。

◎本方案工資減少部分將不影響同仁退休權益。

◎減少後工資如符合政府相關規範條件，則可向主管機關申領補助。

◎全案規劃實施期限暫為三個月(2020／05／01~2020／07／31)，期間如公司運能及營收恢復正常，將解除本項措施。

公司因疫情嚴重衝擊，造成業務緊縮，值此危困之際，華航這個大家庭須要大家共同守護，所有因應疫情推出的政策都是為了奠定公司未來繼續生存的能量；為公平對待所有同仁支持公司挺過疫情之決心，如有同仁未能接受減薪／減班休息方案，公司將予以尊重，並將協助同仁依勞基法第14條、公司依勞基法第11條規定辦理後續。

人力資源處

(中時 )