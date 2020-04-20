新冠肺炎疫情在海軍磐石艦上爆發，造成24人染疫，網路上不少人質疑艦上醫官是否隱匿，但肝膽腸胃專科醫師吳文傑臉書上表示，「不可能有隱匿的情況」，而醫護常常在第一線，出事後也是第一個被檢討，盼大家多體諒。

吳文傑在臉書《吳文傑醫師的健康筆記》上透露，自己曾在海軍醫務室服役過，海軍官兵生活空間小，這次船上疫情可能感染人數會比郵輪多。接著，針對不少人認為醫官隱匿這點，他表示，哪些有症狀的人需要篩檢，這說交給醫官決定，我是覺得很困難啦！最好是有感冒症狀就篩檢，不然我覺得一定會漏掉。

吳文傑認為，不太可能有隱匿疫情的狀況，畢竟船上醫官比誰更了解，如果一個人得到感染，全艦官兵風險是會有多高。常常第一線的醫師都在煩惱要不要篩檢，若是篩檢，病患的生活工作一定會受很大的影響，檢查出來不是新冠後，難保患者秋後算帳看診醫師誤判。

吳文傑補充，醫護常常是第一線，出事後也常常是第一線被責怪檢討，希望大家多多體諒，不會有醫師要隱匿病情的，尤其是海軍船上軍醫官，這個機會真的是不大可能。

(中時電子報)