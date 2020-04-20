人民幣中間價20日反彈，惟即期匯率（CNY）未跟隨，20日開盤跌35點報7.0799，之後一度回升53點報7.0711。不過尾盤升勢減弱，16：30最終收報7.0755，僅升9點。

人民幣兌美元中間價20日報7.0657，較上日7.0718，升61點或0.09％。

路透引述交易員分析，市場繼續關注歐美疫情是否見頂以及疫情對經濟的衝擊，而且近期美指仍偏強，風險偏好料較為反覆，自營盤情緒偏謹慎；短期人民幣或難有方向，等待更明確指引出現。

交易員並表示，中國4月LPR（貸款市場報價利率）創新機制來最大降幅，但該舉措基本已被市場預期，預計中國貨幣政策仍有寬鬆空間，不過中美利差仍較大，人民幣驟貶可能性亦不大，較有機會繼續跟隨美指波動。另外疫情引發中美緊張關係不斷加劇，或將成為新的避險因素。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，短期美元將重返100上方，而人民幣匯率在出口出現連續好轉前，可能將維持在偏弱勢水平，預計將於4、5月份跌回7.1上方。

20日夜盤表現，在岸價20：32報7.0735，升2點或0.0028％。離岸價報7.0832，貶111點或0.157％。

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