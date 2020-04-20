今天原油市場出現了極為罕見的一幕： WTI(西德州中質原油) 5月合約交割在即，因為需求數據大降、存儲難度陡增等問題，5月合約暴跌25%，較6月合約折價超過9美元。創下2008年以來新高。

這一情況到底是如何產生的？這要從期貨本身說起。期貨的本質意義是交易雙方在未來某一時間交收一定數量的商品，商品可以是大豆、石油等實物商品，也可以是股票、債券等金融資產，期貨是一份契約合同，期貨市場則是一個投機市場，絕大部分期貨交易者都不會接觸到實物商品。

大多數期貨在即將到期的時候，交易商可以選擇平掉本期合同，然後購入下一期期貨，在行業內稱為「展期」。

正常情況下即將換月的兩種期貨合約的價差不會過大。但是這一次，WTI 5月合約和6月合約的價差已經超過9美元，意味著期貨合約從一個月滾動到下一個月，投資者若要保持相同的頭寸，成本將增加45%，這十分罕見。

從時間上看，WTI 5月合約將在4月21日（台北時間22日凌晨02:30）進行交割，多數交易商會在4月16日-20日展期。

但在這個展期的關鍵時間點，一系列消息衝擊了5月合約：

首先是及其疲弱的原油需求。最新研究數據顯示，4月，全球原油需求將收縮約2900萬桶/天，2020年全球石油需求將暴跌至創紀錄的930萬桶/日。兩項數據對油價來說都是致命的打擊。

其次是存儲空間告急：美國能源信息署（EIA）周中公佈的數據顯示，截至4月10日當周，美國原油庫存（不包括戰略石油儲備）較此前一周增加1924.8萬桶，美國原油庫存變化值連續12周都是成長，漲幅續刷紀錄新高。俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加572.4萬桶，前值增加641.7萬桶；庫欣原油庫存變化值連續6周也是成長。

這一系列數字意味著：貿易商很快就沒有足夠空間來儲存原油了。這導致近月合約的價格要遠低於遠月合約，反映出供應過剩的預期。

對交易商來說，如果不平掉5月的多頭合約，意味著將收到石油現貨，而且只有幾天時間告訴賣方自己如何收貨。對大多數沒有接觸過實物交易的交易商來說，簡直就是活脫脫的原油交易版「虛擬變實境」。這時候想去庫欣找到石油存儲空間，基本是不可能的。

隨著交割時間的臨近，這種供需矛盾越發明顯，5月合約對純虛擬交易的交易商來說已經成了燙手山芋。目前WTI 5月合約跌幅已經超過28%，逼近13美元。而6月合約跌幅超過9%，跌破23美元。

(中時電子報)