英國計畫收集康復者血液 研究輸血能否治療新冠病患 20:452020/04/20 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國國家醫療保健服務（NHS）在倫敦街頭的廣告，提醒民眾待在家裡可以保命。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國家醫療保健服務（NHS）血液服務部門正計畫收集新冠肺炎康復者的血液，以研究能否藉輸血改善新冠病患康復的速度和生存機率。 NHS一位發言人表示，NHS正計畫從已康復的人那裡收集康復血液，用來從事治療新冠肺炎的實驗。血液服務部門稱，若獲得批准，實驗將研究康復血液輸血是否可以改善患者的康復速度和生存機率。 NHS稱，他們正在與政府和所有相關機構密切合作，儘快進行審批程序。 (中時 ) #康復 #NHS #血液 #計畫 #輸血 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆「安心上工」計畫首日上工 市府雇傭16人輪班量體溫 18:522020/04/16 生活 鼓勵投信躍進計畫兩大鬆綁 10餘家投信受惠！ 19:052020/04/16 財經 淘寶台灣祭30萬補貼方案 扶植台商家轉型電商 22:442020/04/16 兩岸 工商社論》因應巨變，重新思考科技創新的決策體制 04:092020/04/17 財經要聞 《國土計畫法》修正案三讀 重大建設不受限出局 高嘉瑜：順應民意 11:242020/04/17 政治 新北五股垃圾山首件重機具停放申請 僅16天審核通過 12:272020/04/17 社會 國土計畫法修正 延長地方作業期程 04:092020/04/18 財經要聞 為企業輸血 武漢推200億人幣定向紓困資金 18:582020/04/19 兩岸 觀念平台－肺炎疫情後的馬歇爾計畫何在？ 04:102020/04/20 產業特刊 6旬確診女護士剛康復…街頭慘遭15人「搶劫圍毆」險喪命 18:282020/04/20 國際 國際熱門新聞 台外交亮黃燈！ 傳教宗將訪問大陸武漢 - 國際 加拿大班芙鎮失業率達85％ 遊客絕跡淪鬼城 - 國際 英國計畫收集康復者血液 研究輸血能否治療新冠病患 - 國際 梅根哈利打臉澳洲 凱特威廉收爛攤 - 國際 一屍多命！淫男精蟲衝腦 綁懷孕母狗瘋狂硬上…死狀曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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