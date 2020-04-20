英國國家醫療保健服務（NHS）血液服務部門正計畫收集新冠肺炎康復者的血液，以研究能否藉輸血改善新冠病患康復的速度和生存機率。

NHS一位發言人表示，NHS正計畫從已康復的人那裡收集康復血液，用來從事治療新冠肺炎的實驗。血液服務部門稱，若獲得批准，實驗將研究康復血液輸血是否可以改善患者的康復速度和生存機率。

NHS稱，他們正在與政府和所有相關機構密切合作，儘快進行審批程序。

(中時 )