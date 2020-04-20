《國際橋牌社》即將在公視重播。（國際橋牌社提供）

總統府發言人丁允恭20日上午受訪回應敦睦艦隊染疫一事時，身上穿的一件「疑似火燒國旗」T恤，被國民黨籍立委洪孟楷批評「徹底失格」、「離譜到沒有下限」，但其實這款T恤是政治職人劇《國際橋牌社》的主題衣服。「火燒國旗」的烏龍，也意外讓這件T恤爆紅，《國際橋牌社》製作團隊下午急開加購表單，立刻湧入破百預購。

消息一出，丁允恭隨即貼文澄清，這是戲劇的主題T恤，自己基於鼓勵台灣文創的立場所以購買支持。並解釋這個圖案是在呈現抗議場面，並不是在侮蔑國家，反而是希望呈現當今民主得來不易。

這件由《國際橋牌社》推出的周邊商品，意外引起政壇論戰。製作團隊也主動出面說明，衣服圖案設計是依據本劇欲傳達的時代背景而繪製。希望呈現1990年代的社會氛圍，台灣在民主化的進程中，歷經密集的示威、抗議、衝突、妥協，步履艱辛地走向民主國家，衣服的圖案是「一群高喊訴求的群眾」，象徵人民對改革的訴求、對民主的渴望。圖上除了國旗跟打火機，也有警告牌、警棍和攝影機。想呈現的是這個社會充滿多元、不同聲音的意象。

這場爭議意外引起網友對T恤的關注，紛紛在各個地方詢問「哪裡買得到」。製作團隊表示，衣服目前已經售鑿。但願意重新開版製作，先緊急提供表單讓民眾預購，感謝大家的支持。下午開出表單後，隨即湧入破百訂單，意外讓T恤爆紅。

雖然製作團隊已出面解釋設計理念，但洪孟楷事後仍粉絲專頁貼文，說自己是針對丁允恭的發言人身份，認為一位領國家公帑、對外代表總統發言的人，身穿「燒毀國旗」的衣服，即便是戲劇表達，還是大有問題。不過他也表示支持本土原創，協助宣傳《國際橋牌社》將於5／3在公視上映。

(中時 )