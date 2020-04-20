巴西女排國家隊好手德魯西拉今天在受訪時分享前些時候確診新冠肺炎，如今治癒的整個過程和感受，感謝家人的關心與包容，讓她走過這道關卡。

德魯西拉是森巴軍團的主攻手，2017年世界女排年度總決賽四強賽，巴西3比1擊敗塞爾維亞的那場戰役，德魯西拉替補上陣攻下11分；去年世界盃德魯西拉在與大陸對戰的時候攻下12分，率領森巴軍團拿下勝仗。

德魯西拉在3月16日開始居家隔離，25日確診新冠肺炎，經過將近1個月的治療，德魯西拉在經過檢測後呈現陰性反應，證明她終於痊癒了，目前正在家中試圖透過簡單的訓練慢慢調整身體狀況。

德魯西拉表示，「染病後的第一周除了發燒外，還有呼吸急促、腹瀉、疲倦以及頭痛，第二周疲倦感減輕，但偶爾還會頭痛、呼吸急促，那時候我無法離開家裡，只能在床上好好休息，父母親每天都會將食物放在門口，這是我唯一能和家人聯繫的時候。」

(中時 )