北京周日晚間突然宣佈大陸公安部副部長孫力軍被查落馬，引大陸與外界震撼。尤其是這名擁有外國公共衛生碩士學歷的公安部高層領導，在疫情期間責任重大，加上又身兼公安部港澳台事務辦公室主任，他的無預警下台且遭指控嚴重罪名，在現階段應對大陸內部與國際疫情壓力中更顯突兀。孫力軍遭官方指控的罪名與過去反貪腐中落馬官員相似，但較特別的是使用了前所未有的「不知敬畏」罪名，並將他與周永康、孟宏偉等2名前公安部落馬高官相提並論。

中共中央紀委、國家監委網站19日發佈消息稱，公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。此消息發佈方式與過去反貪腐行動時的「大老虎」落馬有同等的規格，但在肺炎疫情嚴重全球大流行、中共高層窮于應對各方壓力之際，被以涉嫌嚴重違紀違法為由拿下，引起輿論高度關注和各種揣測。

陸《財經》雜誌報導稱，孫力軍是今年繼福建前副省長張志南之後第二個落馬的「老虎」級官員，他最後一次露面是3月初參加2名女民警在疫情緊急時於抗疫第一線加入中共的入黨儀式，而孫力軍則是她們的入黨介紹人。

孫力軍擁有澳大利亞新南威爾士州立大學公共衛生和城市管理專業學歷，並以在職身份獲得公共衛生碩士學位，現任公安部黨委委員、副部長，副總警監警銜。他曾任上海市政府外辦副主任、公安部辦公廳副主任和維穩辦公室副主任等職，亦兼任公安部港澳臺事務辦公室主任。新冠肺炎疫情嚴重期間，他曾到武漢督導疫情防控流調收治工作。

香港《經濟日報》報導稱， 孫力軍被視為大陸「維穩」工作的幕後軍師之一，2015年大陸「7.09大抓捕」案就是在孫力軍掌管安全保衛局時發生。

據大陸公安部官網指出，公安部長趙克志於中紀委發布孫力軍消息後的當天晚上主持公安部黨委會議，表態擁護對孫力軍進行紀律審查和監察調查，會議還指出，這是孫力軍「長期以來無視黨的政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為的必然結果」。

公安部會議通報中還將孫力軍同此前落馬的周永康和孟宏偉並列，稱要「 切實從思想上、政治上、組織上、作風上肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響。」

(中時電子報)