巴黎因新冠疫情而全市封城，然而不少郊區的弱勢年輕人認為警察刻意打壓他們，在週六週日發生衝突，是法國貧富差距問題之一。

路透社報導，巴黎北部的拉加雷納新城（Villeneuve-La-Garenne），在周六晚間首次爆發警方與年輕人的衝突，一位摩托車手撞到突然開門的警車，引來一群年輕人對警方的叫罵，衝突一直持續到週日凌晨才恢復了平靜。

Tensions en cours ce soir à #VilleneuveLaGarenne. pic.twitter.com/unQejtbl8N — Remy Buisine (@RemyBuisine) April 19, 2020

不到24小時後，又發動騷亂，年輕人放起煙火，並試著朝警方射去，幾輛汽車被煙火擊中，數十名年輕人向前來的警察發起噓聲，警察則用催淚瓦斯驅散了製造麻煩的人。

一名不願透露姓名的官員表示：「我們很快就控制了局勢，警方調查這些年輕人發動騷亂的原因。」

法國大城市週邊的郊區，通常是弱勢者的居住地，長期以來，當地的地下經濟較多，對於社會和經濟也多有不滿，常常出現騷亂。2005年，巴黎北部郊區動盪持續了三週，當時有2名年輕人因為拒捕而遭到警察誤殺。

官方數據顯示，與較富裕的巴黎市中心相比，首都週邊的郊區，遭受新冠病毒衝擊似乎更為嚴重，他們不滿警方限制他們的活動，並認為警方執法不不公正，手段嚴厲。

警方說，事件的源起，是警方在拉加雷納新城試圖勸信一名摩托車手，因為他沒有戴安全帽，而且逆向行車。

不過《巴黎報》(Le Parisien)則引述目擊者的話說，警車門是故意向摩托車的方向打開，造成車手受傷。警察則否認這項指控，表示調查正在進行中。

法國政府上周宣佈，將為貧困家庭提供救助金，並為失業者提供更多支持，以幫助他們度過疫情造成的經濟難關。

(中時電子報)