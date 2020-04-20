海軍敦睦艦隊傳出新冠肺炎群聚感染，誇張的是，國防部18日召回艦上官兵進行採檢，選擇的集合地點竟然是台中一中校門前，且防疫車輛還一度開入到校園內並停留20分鐘，消息傳出後，許多家長認為此作法不恰當，台中市環保局20日也緊急針對一中校園及周邊商圈大消毒。

台中一中指出，18日當天，軍方派出防疫救護車到校門口進行敦睦艦隊官兵的採檢作業，但中午時分，防疫車竟在未告知學校的情況下駛入校園內，所幸放假返校處理事務的教師發現車上人員全副武裝，感覺很奇怪，詢問後才知道是召回官兵做檢疫，嚇得連忙要求防疫車駛離校園。

進行採檢的防疫車駛入校園引發爭議，許多家長更認為，軍方既然要召回官兵進行採檢與隔離，怎麼會將集合地點選在學校旁？且台中一中周邊是商圈，每逢假日人潮眾多，這樣的作法相當不恰當，根本是讓校園陷入危險中。

為安撫民眾憂慮，台中市環保局20日緊急針對一中校園及鄰近的一中街、育才街、雙十路進行消毒。衛生局長曾梓展說，目前確診的案例中，案401當天就曾在一中校門口集合且當時已出現發燒情況。新聞局長黃國瑋則呼籲國防部應檢討，畢竟集合點選在校園、商圈周邊都很不適當。

(中時 )