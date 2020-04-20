海軍敦睦艦隊旗艦磐石艦19日爆發24例確診新冠肺炎，3艘軍艦700多名官兵緊急召回檢疫，並在營區隔離。海軍副司令梅家樹，昨也在疫情中心記者會上鞠躬道歉，坦言任務期間相關防疫工作未做好，造成人員感染新冠肺炎。

中時電子報舉辦網路投票，請問網友，敦睦艦隊磐石軍艦24例染疫，誰該負最大責任？

截至20日9時許，共有2665人投票，其中1372票認為國防部該負最大責任，因為海軍未落實疫情防控，但只佔總投票數約51％！

認為行政院該負責的有928票，佔總投票數約35％，因為配發軍方的口罩不足。另有343票認為指揮中心最該負責，約佔總投票數13％。

值得注意的是，這次雖然是海軍軍艦傳出24例確診，但是認為軍方該負責任的只有約51％，並未一面倒；另外合計有48％的認為不應該由軍方負責，而分別應該由行政院或疫情指揮中心負責。

(中時電子報)