清明連假的14天居家辦公及自主管理才期滿，又遭遇敦睦艦需自主管理者可能有20萬人次，壽險公會20日再度啟動緊急調查，光是前八大壽險公司到下午4點多接到簡訊、需要自主管理者，就近480人，且人數仍在持續增加。

中信金控20日亦啟動新一波居家辦公及防疫，要求本月15～17日去過敦睦艦到訪點的員工，若是直接接觸到確診官兵，就居家隔離14天；若是同住親友是艦上官兵者，20～30日居家辦公；19日收到中央疫情指揮中心簡訊者，同樣20～30日居家辦公；但若是20日接到簡訊者，就是自主健康管理，戴口罩及早晚量體溫。

中信金表示，20日開始亦啟動三班制上班，分散上下班尖峰時間的密集人潮，降低感染的風險，全集團約有20％人力調整上班時間，此措施會實施到6月30日。

先前清明連假，中央疫情指揮中心匡列11處景點，希望假期間到訪的民眾可自主健康管理，但如富邦金控、國泰金控、開發金控、永豐金控等直接要求去景點的民眾居家辦公，多家壽險公司亦跟進此措施，光四大金控加壽險業就有逾4千人居家辦公二週時間。

17日才剛期滿，20日陸續要恢復正常上班，又遇到敦睦艦事件，各金控仍在清算相關影響人力，壽險公會則是直接調查各壽險公司有接觸到確診官兵、同住親友有艦上非確診官兵者及接到簡訊要自主管理者。

目前初步看來，國泰、富邦、南山、新光、中國、台灣、三商美邦及全球人壽等前八大公司，主要都是第二波接到簡訊的員工居多，即在15～17日附近在敦睦艦到訪的地區活動者，這些需要自主管理的內勤及外勤業務員共460人左右；另外也有同住親友是艦上未確診官兵，同樣需要自主健康管理者，亦有20多人。

(工商 )