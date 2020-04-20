美國銀行發布最新報告指出，新冠肺炎疫情已對全球經濟帶來數十年來最大不確定性。然而成長前景的模糊不明，也導致各投資銀行對全球經濟預測的分歧明顯加劇。

美銀表示，目前全球前景已是現代歷史中最為晦暗不清。由於肺炎爆發造成的可能經濟衝擊仍瀰漫高度的不確定性，促使分析師對經濟預測也出現極大差距。

(工商 )