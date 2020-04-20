肺炎令全球前景不確定性升高 投行對經濟估值分歧大幅加劇 21:372020/04/20 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國銀行發布最新報告指出，新冠肺炎疫情已對全球經濟帶來數十年來最大不確定性。然而成長前景的模糊不明，也導致各投資銀行對全球經濟預測的分歧明顯加劇。 美銀表示，目前全球前景已是現代歷史中最為晦暗不清。由於肺炎爆發造成的可能經濟衝擊仍瀰漫高度的不確定性，促使分析師對經濟預測也出現極大差距。 (工商 ) #全球 #加劇 #經濟預測 #前景 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 進好市多看到這一幕 他驚呼：台灣人終於醒了 00:312020/04/16 生活 新冠肺炎》全球確診200萬例、13萬人死亡！2周內染疫人口倍數成長 02:452020/04/16 國際 新冠高峰已過 川普要宣布開放綱領 08:242020/04/16 國際 1分鐘看世界》川普要宣布美開放綱領 民調輸拜登 10:182020/04/16 國際 防控新冠 安倍將宣佈日全面進入緊急狀態 15:022020/04/16 國際 新冠首傳屍傳人 泰法醫確診病逝 17:072020/04/16 國際 送德百萬口罩對方秒拆橋 外交部回應網看完...嘆氣吐3字 17:572020/04/16 生活 志工包口罩太辛苦 柯：應該還要「口罩自包機」 18:422020/04/16 生活 鍾南山：新冠肺炎對患者中樞神經傷害不明顯 19:552020/04/16 兩岸 蔡英文為TIME雜誌寫專文 呼籲全世界團結在一起 22:282020/04/16 政治 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 新冠升溫降低原油需求！WTI期油「跌破0元」負油價時代來臨 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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