海軍敦睦艦隊是目前我國最大宗群聚感染，截至19日為止，已累積24例新冠肺炎確診，經調查確診官兵足跡遍佈全台10縣市，屏東共有4名確診者，其中1名官兵曾與老阿伯發生行車糾紛，甚至還鬧上派出所，雙方發生爭吵時皆未配戴口罩，目前長治鄉分駐所已全面消毒，相關接觸者也進行居家隔離。

敦睦艦隊確診官兵屏東第2例，該名個案疫調足跡遍及長治、屏東市區，除了到過屏東市國民運動中心、長治鄉玄天上帝廟外，16日中午曾在長治鄉與1名老伯發生行車糾紛，雙方破口大罵，於12點左右前往長治鄉分駐所，待了15分鐘，經值班員警出面調停，才化解這場紛爭。

原以為事情告一段落，沒想到該名官兵確診感染新冠肺炎，這讓老阿伯與值班員警都須居家隔離14天，且分駐所內也需要進行全面大消毒。屏東縣衛生局表示，目前已初步匡列27名接觸者，實施居家隔離及自主健康管理，於相關館場內進行封館消毒，加強監測並請民眾提高警覺。

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(中時電子報)