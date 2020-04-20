全球多重資產型基金買超逾40億美元，創2014年12月底以來最大單周買超，富達國際表示，顯示在風險性資產強勢反彈的情況下，仍有不少人選擇將部分資金投入股債另類資產都有的多元分散產品。

儘管全球經濟數據急劇收縮，但歐美防疫鬆綁期望逐漸升溫，歐美有意放寬封城，加上中國貿易數據大幅優於市場預期、宅經濟概念企業銷售暴增，以及知名生技製藥公司在美試藥階段取得正面效果等利多激勵下，掩蓋企業獲利報憂、油價下滑的利空衝擊，全球股市持續反彈，整體股票型基金買超維持在百億美元以上，美股基金買超65億美元、美國高收益債更出現86億元資金淨流入的情況。

富達國際表示，股債市在最短的時間內強力反彈，前所未有，儘管接下來的成熟市場經濟數據肯定不會太好，但好消息是5月至少是疫情傳染曲線下滑的轉捩點，美國聯準會大量購買信用債，給予股市支撐。目前全球核心通膨率跌破1％(油價重挫+需求衝擊效應)，全球央行短期內依然會維持低利支持金融市場，但宜留意快速反彈後的回檔壓力。

除了風險性資產大吸金之外，值得一提的是，全球多重資產收益基金也明顯吸金。富達國際說，股債市在最短的時間內強力反彈，前所未有，儘管接下來的成熟市場經濟數據肯定不會太好，但好消息是5月至少是疫情傳染曲線下滑的轉捩點，美國聯準會大量購買信用債，給予股市支撐。目前全球核心通膨率跌破1％(油價重挫+需求衝擊效應)，全球央行短期內依然會維持低利支持金融市場，但宜留意快速反彈後的回檔壓力，因此，全球多重資產型基金的投資模式也吸引不少投資人認同。

(工商 )