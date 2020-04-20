信貸評級機構惠譽20日將香港的評級由AA降至AA-，評級展望由負面轉為穩定。這是惠譽2019年9月下調香港評級後，7個月以來第二次降低評級。

惠譽認為，香港2019年的反送中運動、2020年的新冠肺炎疫情及一連串防疫措施，加深香港營商環境及政治穩定的負面影響。

港府為遏制病毒傳播的措施，令經濟活動萎縮和失業率上升，繼而推出史上最具擴張性的財政預算。惠譽預期，香港GDP繼2019年下跌1.2％後，今年將再下跌5％，明年則會恢復至3.5％增長。

惠譽表示，政府早前推出的1,375億港元紓困措施，將令今年財政年度財政赤字增加至佔GDP 11％，較2001年的4.8％高出近兩倍。

近期社會示威運動雖然有所減退，但惠譽指出，香港根深蒂固的社會政治分歧仍未解決，為營商環境帶來不確定性，同時增加社會不滿情緒再次爆發的風險。這些問題均進一步影響國際對香港管治、體制及政治穩定程度的看法。

惠譽表示，評級下調亦反映香港進一步融入中國國家治理體系，包括經濟、金融、社會政治聯繫等。

(工商 )