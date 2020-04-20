元大銀客群數位化加速。根據元大銀數位金融客群分析團隊最新統計，今年首季的各項數位金融相關指標都出現大幅成長，其中，個人網銀及行動銀行申請年增逾8成之高，達82％，行動銀行APP下載次數也較去年同期新增了91％，線上帳務交易筆數亦較去年同期成長45％，這種大幅成長可說前所未見。

對此元大銀分析客群屬性指出，這些新增的客群先前使用數位金融，包括網路銀行、行動銀行的興趣不大，一方面是對網路使用不熟悉，另一方面是沒安全感，未使用數位金融的客群，普遍具有這二種屬性。

元大銀分析，現在之所以來申辦個人網銀與行動銀行，純粹是因為疫情而「不得不然」，因為外出頻率必須減少、公共場合盡量少去，但生活中的理財需求還是要顧，這也使原先不接觸數位金融的客群，現在開始得去接觸、意願也提高，數位金融客群分析團隊也發現，這些客群開始接觸、瀏覽銀行網站，並摸索操作下單及交易的方式。

除了先前的數位金融「素人」新手上路，疫情也讓老鳥更增對網路進行金融交易的依賴度。對此元大銀分析，原本就習慣透過數位通路下單及交易的客戶，也因為疫情而加強使用網路的頻率，及透過數位通路體驗交易產品的多樣性。

元大統計不論是在基金下單量或是信貸申辦量，均雙雙呈現該趨勢。除了元大銀行第一季個人網銀及行動銀行帳務交易筆數為例，較去年同期上升45％之外，從元大金整個集團在三月份力推的元大高股息龍頭台股基金的下單量也可看出數位載具的重要性，統計顯示，在基金募集期間銀行申購筆數，其中數位通路下單量就有近一半的貢獻度。另外，第一季透過線上申請信用貸款的筆數，相較去年同期亦增加約155％，約佔信貸整體撥貸金額3成，也是歷來最高比重。

(工商 )