藝人賈靜雯2005年和前夫孫志浩結婚，育有一女「梧桐妹」，然而婚後生活並不幸福美滿，數度傳出婆媳問題、夫妻失和，後來在2010年離婚，當時和孫志浩糾纏折騰2年的官司，才終於獲得「梧桐妹」的監護權，近日賈靜雯在節目上談起當年離婚背後的辛酸。

當年的賈靜雯未婚懷孕和富二代孫志浩結婚共組家庭，然而豪門飯碗難端，婚後生活並不如意，離婚時雙方為了爭取「梧桐妹」的監護權折騰很久，所幸最終賈靜雯順利獲得撫養權。日前她上節目《魯豫有約一日行》坦承當年少不更事，有些衝動才會無所不用其極地爭取女兒的撫養權，但若是現在的自己，因為相對變得成熟，所以絕對不會再這樣處理事情。

直到認識修杰楷，對方總是耐心告訴她「都已經過去了，妳現在已經很幸福，很多的愛，妳已經得到了很多，不要一直沉浸在那個心情裡面。」修杰楷溫暖的一番話才讓她發現自己心裡的傷其實一直還沒好，坦言當時太害怕失去女兒「即使當我現在的先生出現，大家看到幸福都在我身邊，可是我還是會害怕失去。」

但也因為修杰楷的鼓勵讓她決定正面思考，拋開過去婚姻觸礁的陰霾，更感謝修杰楷一路以來的支持和陪伴。如今的她和修杰楷也育有2個可愛女兒咘咘、Bo妞，幸福終究還是沒有遺忘她。

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(中時電子報)