「口罩實名制3.0」將於4/22正式上路，民眾可持健保卡直接到四大超商預購口罩，不僅無須抽籤，且現場付款後，隔周再到原預購門市取貨即可。萊爾富20日宣布，民眾只要到全台1,450家萊爾富門市Life-ET機台預購口罩，不僅有多項優惠可享，還可取得使用包裝機包裝的成人口罩，以及使用OPP自黏袋包裝的兒童口罩，更安全衛生，讓民眾使用更安心！

萊爾富指出，即日起至5月5日前，到萊爾富領口罩可享加15元買口罩收納夾（售價25元）兌換券、指定鮮奶單瓶69元（售價93元）兌換券、Hi Cafe單杯大熱拿（售價55元）半價優惠兌換券、加6元買水兌換券，還有多項商品如桂格雞精、白蘭氏旭沛蜆精、白蘭氏養蔘飲、光泉冷泡茶冰釀烏龍、蜜蜂工坊牛奶花生等最低6折起，以及贈送100點Hi點。

此外，萊爾富也主打「安心牌」吸客，強調成人口罩是使用包裝機包裝、兒童（小）口罩則是使用OPP自黏袋包裝口罩，密封度更高，讓民眾安心領、安心用口罩。

針對預購流程，萊爾富說，4/22起到萊爾富使用Life-ET機台進行口罩預購，民眾可持健保卡在機台輸入手機號碼，選擇預購成人口罩或預購兒童(小)口罩（限16歲以下健保卡），再列印繳費單，就可直接持單在超商現金付款，隔周再到原預購門市取貨即可。

(工商 )