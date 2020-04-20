我國海軍軍艦發生群聚感染事件，19日一口氣更新增21例確診官兵，引發各界擔憂。對此，腎臟科醫師洪永祥在臉書發文，表示300多名官兵在不知情的情況下，與家人、女友相處外，更擔憂「若沒有女友，又會如何解決」？並指出可能會有「無法誠實交代疫調的狀況」，直言非常讓人擔心。

醫師洪永祥指出，官兵「若沒有女友，又會如何解決」，恐成防疫破口。（圖／中華民國海軍FB）

醫師洪永祥指出，軍艦從15日解散，至爆發多人確診的19日已過4天，這次的群聚，比鑽石公主號要危險得多，而且疫調上會更加困難，令他十分憂心。

洪永祥表示，血氣方剛的官校畢業生經過快2個月的海上生活，放假若沒有女友，又會如何解決？（圖／洪永祥FB）

洪永祥表示，「血氣方剛的大4官校畢業生經過快2個月的海上生活，一放假最想見的是誰？最想做的事？」、「若沒有女友，又會如何解決」，並指出可能會有「無法誠實交代疫調的狀況」，民眾必須提高警覺。

洪永祥的PO文一出後，文章底下也有民眾分享自己經驗，表示自己待過軍中，確實看過有些同袍會在休假期間去聲色場所，恐因此有「難言之隱」，選擇不將行蹤誠實以告。

民眾也分享自己經驗，確實看過有些同袍有「難言之隱」。（圖／洪永祥FB）

另外，醫師們也擔心，船艙對於病毒來說是絕佳的傳播環境，在這次的疫情中，不時就有群聚感染的「疫船」出現，例如鑽石公主號就有700多人確診。至於是不是有相關單位隱瞞疫情？網友們推論，可能是官兵個人選擇「大事化小」。因為軍艦或船隻本來就是隔離場所，但只能隔離船上和陸地交流，沒有辦法避免船上的傳染，所以只要有人確診，整船的人都要上岸隔離檢疫。

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(中時電子報)