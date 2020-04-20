(22:00更新)美國股指期貨週一盤前大幅下跌，能源股領跌。是美國WTI(西德州中質原油) 5月原油期貨跌破13美元/桶，續刷1999年3月以來低價，日內跌幅達30%。美股開盤時道瓊就跌逾500點。

有分析指出，美原油期貨主力合約的移倉換月可能才是此次油價大幅下跌的主要因素。上周，兩大權威組織國際能源署IEA和OPEC先後發佈月度市場報告認為，二季度全球能源需求將繼續大幅度惡化，其中4月可能是石油歷史上最糟糕的一個月。而在全球最大產油國內部，有關德州減產的談判也陷入了僵局。

週一，美國國會兩黨有望就額外刺激計劃達成協議。4月16日，美國3490億美元中小企業援助貸款計劃的資金被耗盡，只花了兩周。作為川普2.2兆刺激計劃的一部分，4月3日，美國中小企業管理局啟動了這一計劃，以幫助中小企業渡過新冠病毒危機。

川普當地時間週日晚表示，美國國會可能很快會就向小企業援助貸款項目追加約3700億美元資金達成協議。此前美國3490億美元的小企業援助貸款計劃已於上週四耗盡資金，只用了13天。川普在白宮疫情簡報會上表示，共和黨已「接近」與民主黨達成協議，並暗示週一可能會有一項決議。

另外，各大投行紛紛表示標普500指數目前已經嚴重高估，與基本面脫節，高估值的唯一支撐只有美聯準會的干預。從本益比的角度來看，瑞信計算出標普500指數本益比倍數在4月份創下19.4倍的歷史新高，高於暴跌前的高位——即2月份的19倍。

FXTM的首席市場策略師侯賽因·賽義德（Hussein Sayed）表示：「如果沒有疫苗和適當的治療方法，生活將無法恢復正常，消費行為將繼續適應這一新現實。股本表現不會在很長一段時間內與基本面背道而馳，因此，如果我們在接下來的幾個月中沒有看到真正的經濟復甦，則可以預期股市會再度下跌。」

至台北時間晚間10點，跌幅開始收歛，道瓊下跌388.9點或1.6%，報23853.6點，標普500跌34.9點或1.21%，報2839.6點，那斯達克跌70.6點或0.82%，報8579.5點。

(中時電子報)