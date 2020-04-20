交通部長林佳龍在臉書上整理出染疫官兵行經的大眾運輸節點。(圖/摘自林佳龍FB)

敦睦艦隊部分確診個案曾搭乘大眾運輸引發關注，交通部對於個案行經路徑的大眾運輸節點，皆已完成場站及全車消毒，乘客只要勤洗手、戴口罩，不要觸摸眼口鼻，謹慎防疫就能安心搭乘。

交通部長林佳龍在臉書上整理出染疫官兵行經的大眾運輸節點，有3個高鐵車站（台中、嘉義、左營）、11個台鐵車站（基隆、八堵、台北、板橋、桃園、斗六、嘉義、台南、新左營、屏東、潮州）以及2個國道服務區（湖口、新營）。

林佳龍表示，高鐵各車站原先每2小時即消毒一次，每車次列車抵達端點即會全面消毒，並在收班後再進行一次全車消毒。針對確診個案搭乘之列車目前已立即暫停載客服務，完成全面消毒及空氣濾網、座位椅布深度清潔後，才會再投入營運服務。

個案曾行經之台鐵車站、列車車廂與休息站，也進行全面清潔消毒，並落實各項防疫工作，維護旅客健康安全。

確診個案也曾搭機場捷運，桃園大眾捷運股份有限公司表示，已啟動SOP（標準作業程序）防疫因應，完成消毒工作。預計今天營運結束後，A1台北車站及A7體育大學站再次全站體消毒。個案所搭乘列車已於4月16日當日回收機廠後，即依防疫標準流程進行車廂消毒清潔。

(中時電子報)