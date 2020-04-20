新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，我國在近3天內增加27例確診，其中海軍敦睦遠航艦隊爆出群聚感染，有多達24名官兵確診染疫，足跡遍布全台10縣市，讓指揮中心及民眾都相當擔憂。台北知名圓山大飯店20日晚間再度點燈，外牆出現中文字「加油」，向全國人民喊話，強調「相信自己，相信明天！」

圓山大飯店在粉絲專頁發文表示，「讓我們一起行動，感受彼此的溫暖。黑暗的夜晚最終將消失，失敗只會讓我們變得更強大。讓我們凝聚更多的共識與溫暖。黑夜總會過去，打不倒我們的終將使我們更加強大。讓我們手牽手一起渡過，圓山大飯店永遠與你同在，加油！」讓不少民眾直呼好感動。

先前睽違36天傳出0確診的好消息，圓山大飯店點亮「ZERO」字樣。（圖／翻攝自圓山大飯店臉書）

台灣日前曾出現3度「0確診」的好消息，讓國人振奮不已，圓山大飯店透過點亮客房燈光的小巧思，讓外牆出現大大的「ZERO」字樣，向全台民眾致意；隔日又再度點亮「SALUTE（敬禮）」，以感謝這段時間奔赴前線奮鬥的醫護人員，也讓世界一同見證台灣在防疫上的努力成績。

圓山大飯店向全國醫護致敬。（圖／翻攝自圓山大飯店臉書）

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(中時電子報)