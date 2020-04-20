伊朗私營媒體塔斯尼姆通訊社(Tasnim News)的報導，伊朗高級軍事領導人周日視察了兩座自製3D相陣列雷達的陣地，宣稱這兩座雷達可涵蓋到附近的美軍基地，對於伊朗的國防保障大有助益。

伊朗陸軍指揮官穆薩維少將(Abdolrahim Mousavi)，和陸軍防空部隊司令薩巴海法德(Alireza Sabahifard)，視查了名為「哈利吉-法爾斯」（Khalij-e Fars,意為「波斯灣」），以及「摩拉奇卜」（Moraqeb,意為「監視」）的兩座雷達陣地，其中「哈利吉-法爾斯」是3D相控陣雷達，其有效搜索範圍超過800公里，能夠探知普通空中目標，甚至可躲避雷達的匿蹤飛機，或是和彈道飛彈。

「摩拉奇卜」雷達，具有機動性，可探知400公里範圍。(圖/Tasnim News)

另外，「摩拉奇卜」也是3D相控陣雷達，不過它是可拖曳的機動型小型雷達，具有400公里的探索範圍，可識別雷達橫截面較小的飛行物體，包括低空無人機。

這兩種新雷達系統，在周六交付了3套給空軍單位，與陸軍防空部隊使用。

#Iran Army (Artesh) Air Defence Forces unveiled 2 radars, Khalij-e Fars (Persian Gulf) and Moragheb



Khalij-e Fars (actually it's a Nazir!) is an early warning radar with max. 800km range based in Hormozgan province



Moragheb is an AESA radar with max. range up to 400km pic.twitter.com/2pM11iGTtu — Sheykh Babak (@MuslimTurk1) April 19, 2020

儘管與美國、沙烏地阿拉伯，或是以色列等對手相比，伊朗的國防實力受限於外在環境，要落差了幾個數量級，但伊朗的國防部門仍在有限的資源情況下，成就出幾次不錯的成績。

比如2019年6月，伊朗成功擊落美國 單價2.2 億美元的RQ-4全球鷹無人機，是伊朗自製的「雷霆3型」(Khordad-3)防空系統立功的，這套系統總價可能不到全球鷹的四分之一。

上個月，伊朗空防單位表示，他們成功追蹤到試圖進入領空的美軍F/A-18超級大黃蜂戰鬥機，並派出戰機前往驅離。媒體推測，追蹤到F/A-18的，是伊朗自製的「征服14型」(Fat'h 14)對空預警雷達。

征服14型雷達，伊朗以這型雷達發現F/A-18E。(圖/nthnews)

從伊朗媒體的推特來看，伊朗的雷達採用長波無線電UHF/VHF波段，這在美軍較少見，美軍雷達多採用微波段，不過包括俄羅斯、中國大陸，認為長波無線電也是破解匿蹤飛機的方法，只是它只能粗略的告知飛機在附近，而無法準確的標定，因此還需要與其他不同波段的雷達做配合，顯然伊朗也是如此設計。

(中時電子報)