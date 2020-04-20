磐石軍艦。（取自海軍司令部）

海軍敦睦艦隊高雄有9人染疫，高市衛生局今（20）日早上公布第2波涉足的14個地點，傍晚又公布，第三波有兩處，包括西堤楠梓後昌新店及凱莉都汽車旅館，累計下來總計23個活動地點。

值得一提的是，本來疫調只針對4月15日後的活動史，但意外查出有人4月14日就出營吃餃子，衛生局再重新疫調，才發現有人14日一離營就直奔摩鐵一待5小時。

高雄市衛生局解釋，由於中央流行疫情指揮中心日前公布的時間為4月15日離營，但後來在疫調過程，發現有人在14日就離營去左營吃「吳媽媽水餃」，昨晚及今早再重新針對疫調，原來9名染疫者中有6人早已在4月14日離營，事後才查出有另名染疫者在當天到楠梓摩鐵休息。

網友則大讚海軍體力真好，果然耐操，一次5小時，能量正常釋放。不過也有人認為在摩鐵待5小時總比在外面趴趴走5小時來得讓人放心吧！又沒犯法！

(中時電子報)