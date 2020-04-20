李佳豫露出性感美背香肩洗泡泡浴。（寶麗來提供）

李佳豫露出性感美背香肩洗泡泡浴。（寶麗來提供）

氣質清新的李佳豫，近來難得接連多次在臉書Po出性感入浴美照，她泡在滿是泡泡的浴缸中露出性感香肩、美背，透露「躺在雲朵裡是我小時候的願望」，並大讚這是「像雲朵般的泡泡」，畫面唯美吸睛！原來她是為了推薦前男友李運慶引進台灣的韓國母嬰洗浴品牌「台灣Skinmellow」的泡泡浴粉。李佳豫透過經紀人表示，因為知道創業不容易，所以情義相挺一下。

李佳豫和李運慶曾經交往5年多，分手5年依舊互動良好，也從不避嫌公開同台，因此老是被粉絲和身邊友人敲碗求復合。對此，李佳豫強調「就是朋友呀，現在」。至於性感美照是誰拍攝？原來掌鏡者是親弟弟。

李運慶說，這是他之前主持《愛玩客》時輾轉認識的一位韓國哥哥經營的品牌，由於明星商品是針對異位性皮膚炎、敏感性皮膚，他心想台灣氣候潮濕，可能很多小孩需要，於是動念引進台灣。他很感謝小豫兒情義相挺，「她是真的很熱心，一直想著能幫上什麼忙」。其實除了李佳豫，現在一起拍攝《跟鯊魚接吻》的羅宏正、鍾瑶、張景嵐私下也都體驗過。但他說，他有自己預定的行銷節奏，想再多建立一點實際使用者的使用反饋與口碑，不希望只是靠著藝人名氣打響名號。

李運慶、李佳豫分手後仍多次大方同台。（資料照片）

對於和分手女友李佳豫的感情現況，李運慶直言兩人現在就像家人一樣，仍是無話不談的好朋友，畢竟交往過多年，彼此的秘密、家庭狀況都知道，沒有道理分手了就不聯絡，雖然剛分手的前一年確實沒辦法，那段不能勉強的時間就不要勉強，「但如果是真正在乎的人，為什麼不能持續關心？」李佳豫之前也曾說，知道他們分手後還能是朋友，很多人都覺得訝異，「或許對我來說，有些人是，不論他在生命中的什麼位置，都是一個值得存在的人吧」。

李運慶表示，尤其兩人住得很近，現在很常一起約吃飯、喝咖啡、相互關心，有什麼需要幫忙的也都能很快找到對方。被問如果小豫兒出現交往對象？他大方地說，「當然希望她很好，如果我不能做到，肯定還是希望有人可以好好照顧她」。

除了將引進韓國母嬰洗浴清潔用品，在《跟鯊魚接吻》飾演暖男廚師，守候青梅竹馬的鍾瑶20多年的李運慶說，因為他本身真的很喜歡做菜，每次站在劇中那個專業廚房裡拍做菜的戲，感覺真的超棒。他過去曾幻想，有機會要自己弄一台餐車，開到哪賣到哪，且用當地食材入菜，「我會繼續精進我的廚藝，多賺一點錢讓自己沒有經濟壓力，然後有朝一日，一定會去完成這個夢想！」

(中時 )