國民黨立委吳斯懷罕見受到PTT鄉民推崇。（取自台大PTT）

國民黨立委吳斯懷3月底提醒海軍敦睦支隊要注意防疫，被網友稱「先知」之後，這個以往被視為「綠營提款機」的退役中將，屢次成為網軍攻擊對象，但今天竟然在台大PTT上被網友「推爆」，許多網友稱讚吳斯懷說得有道理，有網友說「吳斯懷變好強」、「吳斯懷竟然有被推的一天」、「這樣綠共要怎麼酸啦？」、「1450被提款機夾到手？」

吳斯懷今天有兩篇相關新聞受到PTT鄉民推爆，一篇是「誰下令敦睦艦隊出航？吳斯懷：總統一定知道並且同意」、另一篇則是「吳斯懷：基層官兵也是受害者，應檢討誰決策」，因為吳斯懷專業分析此次軍方防疫漏洞，對照國防部每天被打臉，網友說，「笑死，被吳這咖撿到槍，廢物政府繼續甩鍋」、「吳斯懷都能撿到槍 馬的這次DPP廢到爆」。

而吳斯懷替基層官兵說話，呼籲不要把基層官兵當怪罪對象，他們也是受害者，這樣的說法更讓網友相當稱許。許多網友都說，「這段話中肯，推給阿兵哥很不厚道」、「本來就不是基層的問題」、「反觀其他立委還在扯機密任務」。

由於吳斯懷過去在網路上形象非常差，更被當作藍營2020敗選戰犯之一，吳斯懷在人民大會堂的照片更成為網友永遠的調侃素材，沒想到這次吳斯懷在海軍防疫這件事上發言受到民眾肯定，網友雖然還未全盤接受他，但對於這次他的表現也表示肯定。

由於網友一直戲稱他是「綠營提款機」，這次就調侃民進黨，「笑死，提款機有槍啊」、「1450被提款機夾到手」、「國軍高層真的廢到笑，送槍給ATM拿」、「被吳斯懷倒打一波真的快笑死」。

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(中時 )