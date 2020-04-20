針對海軍磐石艦20多名士兵在敦睦之旅時染上新冠肺炎，外界質疑國防部隱匿疫情等議題，總統蔡英文於臉書發文表示，她對國防部的最高原則是：「誠實以對、不要隱匿」，共同的敵人是病毒，不是彼此。

蔡英文指出，敦睦艦隊的事件，攸關國內的疫情控管，及國人對國軍的信任。蔡英文在20日上午召集國防部長嚴德發、衛福部長陳時中，和國防、國安及防疫相關單位開會，針對敦睦艦隊後續調查檢討做出指示：

第一，國防部務必配合中央流行疫情指揮中心疫調，更要在最短時間內完成內部調查，在執行任務的前、中、後是否有所疏失，該檢討的就檢討，該咎責的也不能迴避，公開向社會完整說明，才能讓國人釋疑。

第二，這次敦睦艦隊是執行戰訓任務，參與任務的官兵都已經集中檢疫，不論確診與否、症狀為何，國家有責任給予最好的照顧。請國軍弟兄姊妹不要擔心，也請各位配合疫調與檢疫措施，共同守護家園。

蔡英文強調，防疫期間，國軍弟兄姊妹投入多項防疫工作，為了因應區域情勢的變化，更是隨時待命、保家衛國。這些得來不易的成果，不容許遭到破壞，共同的敵人是病毒，不是彼此。蔡英文要求國防部及其他政府機關，「不要隱匿」是這次面對疫情最重要的態度。問題已經發生，承擔責任，全力解決，才符合人民對政府的期待。

(工商 )