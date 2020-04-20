全球新冠肺炎確診病例已超過220萬人，全球瘋搶醫護設備與資源，就算有錢也買不到，窮國只能自生自滅。以南蘇丹為例，全國1200萬人口，卻僅有4台呼吸器（相當於300萬人用一台）、24張加護病床。所謂防疫如作戰，一旦疫情爆發，這要南蘇丹如何抗疫？

非政府組織「國際救援委員會」（IRC）指出，非洲布基納法索有11台呼吸器、獅子山13台、中非共和國3台。在南美的委內瑞拉，人口有3200萬，卻僅有84張ICU病床，而且90％的醫院面臨藥品和關鍵物品短缺。

IRC擔心，一旦病毒擴散，會快速拖垮這些醫療系統嚴重不足的國家。此外，能否大規模檢測也是防疫的利器，而擁有強大醫療體系的國家才擁有足以對抗病毒的實力。在全球爭搶資源之際，非洲等窮國根本只能望之興嘆。就算阿里巴巴等企業大方捐助口罩、呼吸器等，但IRC專家直言，假設平均一人一台呼吸器，但是如果沒有醫護人員照顧病患，也沒有技術人員照顧呼吸器，那麼就算有再多的呼吸器也是枉然。

(中時 )