隨著全球新冠疫情大流行，新冠疫苗的需求更加迫切。不過，在許多疫苗研究團隊宣佈取得進展的情況下，大陸的新冠病毒臨床研究項目數量卻出現停滯，其研究立項在全球相關研究比例從2/3減至1/2。大陸防疫專家鍾南山認為，要在大陸進行大規模臨床藥物或治療研究，已經沒有機會了。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，目前除了大陸之外，世衛組織(WHO) 也牽頭協調資源研發疫苗，全球兩大製藥商英國葛蘭素（GSK）和法國賽諾菲（Sanofi）宣佈聯合研發疫苗，也有英國科學家們在臨床結果尚未完成前先讓疫苗小規模生產。

據WHO統計，全球臨床試驗已由4月7日的927項增至1135項。而大陸相關臨床試驗全球占比已從一周前的近2/3降至近1/2。英國牛津大學流行病學教授陳錚鳴對BBC表示：「中國前兩個月的臨床試驗，全球矚目。當時沒有協調，浪費了資源。」

陸媒指出，大陸現有598項新冠病毒臨床試驗通過專案立項，同時也有40多個項目被撤銷。陳錚鳴表示，大陸一下子上的專案太多，每個專案都需要病人，最後搞得零打碎敲。一個項目可能用了10個，20個甚至100個病人，但是什麼問題也解決不了。例如被譽為「人民的希望」的瑞德西韋（Remdsivir）在大陸的兩項臨床試驗已「暫停」，原因是「當前新冠肺炎疫情已得到良好控制，沒有符合條件的患者入組」。

鍾南山在《中國科學報》上指出：「很多研究被撤銷，是因為大概誰都想不到中國會那麼快控制住疫情。現在要在中國進行大規模的臨床藥物或是治療的研究，已經沒這個機會了。」他也坦承，「在中國，我們協作是相當困難，這是我自己的體會。全國一盤棋針對一些最要害的問題來協作，表面上都可以，但實際上有些是不行的。」

世衛組織最近期牽頭成立了一個由科學家、醫生、資助者和生產商組成的全球疫苗研究小組，以減少效率低下和重複勞動問題。先前世衛組織已聲稱，有3種疫苗進入臨床試驗，一種在大陸，另二種在美國，還有67種疫苗還在研發中。

報導說，英國牛津大學研究團隊將於今年9月有100萬支疫苗面世，但這批疫苗被標示為「可能有風險」，目前該疫苗正在招募志願者參與試用。牛津大學詹納研究所教授兼所長艾德里安．希爾（Adrian Hill）說，現在不僅是小規模生產，它們還在全球7個地區有生產商，其中3個英國，2個在歐洲，1個在印度，一個在中國大陸。

(中時電子報)