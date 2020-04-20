明（21）起鋒面接近天氣轉濕涼！中央氣象局表示，受到東北季風增強影響，明日迎鋒面北、東半部有短暫陣雨，氣溫也會下降，北部氣溫剩下18-26度左右。周三（22）北、東北部高溫將剩20度左右，直到周六才會回溫。

氣象局在臉書上指出，明（21）日下半天起有鋒面通過，除了迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨之外，午後中部山區也有降雨機會，南部地區為多雲天氣。

氣象局說明，氣溫方面，北部及東半部地區因東北季風增強及有些降雨的關係，氣溫稍降，北部氣溫18至26度間，東半部地區20至29度，中南部地區19至31度。

臉書《天氣風險》也提到，本周天氣和上週差距很大，要做好整周濕涼的準備。周二下午起隨著鋒面接近，北部、宜蘭會先開始轉短暫陣雨天氣。周三鋒面通過，雨勢更加明顯，北部地區要注意瞬間會有較大雨勢，也有雷雨發生的機會；東北季風同時增強，北部、中部氣溫明顯下滑。

(中時電子報)