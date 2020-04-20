防疫在家，也能與司法零距離！司法院為加強推動法治教育，即時提供正確的司法政策資訊，官方臉書粉絲團20日正式上線，首篇貼文以「防疫在家追劇」做為視覺主打，盼扭轉司法森嚴、冰冷的印象。

司法院去年首次與金馬合作司法影展，並推出Taiwan Bar「法律吧」司法動畫、法律白話文「司法你主場」、聚樂邦「這不是死了一個人的問題」、Yahoo TV「從心認識司法系列影音」等活動。

為更進一步與民眾交流，司法院臉書20日開放，希望透過「司法院全新上線」的系列圖文，將艱澀的法律字詞與司法知識，化作詼諧幽默的梗，「開箱」介紹司法院的職權及組成，內容包括大法官在婚姻平權上的貢獻，及運用《深夜加油站遇見蘇格拉底》以及《藍色是最溫暖的顏色》兩部電影勾勒法官形象。

司法院官方臉書未來將陸續發布動態，「即時、正確、易懂」為首要目標，，希望民眾更深入認識司法，近期也將與Giloo、遠傳friDay等影音平台合作線上司法影展，讓民眾防疫在家，也能藉由「追劇」來認識、思考司法議題。

(中時 )