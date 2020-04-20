美國電動汽車巨頭特斯拉預計在美東時間20日展示自研自產的新一代無鈷電池，帶動A股電池類股大漲。其中，天能動力股價實現連續11日交易上漲，累計漲幅高達38.96％。截至20日陸股收盤，該公司股價收報人民幣（下同）7.99元，漲7.54％。

此外，在香港上市的超威動力股價在當日港股收盤亦暴漲19.80％，報2.36港元。

新浪財經報導，特斯拉近期在電池領域動作頻繁，繼該公司宣佈採用寧德時代生產的無鈷電池後，特斯拉計劃後續將自建電池產線。

此外，特斯拉在2019年5月收購電容電池公司Maxwell。2019年10月，特斯拉收購了加拿大電池製造設備和工程技術公司Hibar。而Maxwell的「乾電極技術」和「超級電容」，將會是特斯拉自建電池技術的方向。

市場預計此次特斯拉發佈的新一代無鈷電池將由超級電容器+乾電極技術所組成。中信建投認為，特斯拉作為追趕者，涉足電池領域有可能產生技術變革的方向，預計特斯拉將在電池日上公佈電池技術的進展和前瞻、電池技術和整車的協同情況、自建電池廠的路線圖、合作夥伴的有關供貨信息等內容。

外界分析，隨著大陸電動車大廠比亞迪近期發佈「刀片電池」，特斯拉加速佈局電池業務將使兩者之間的競爭愈加激烈。而電池產業格局並不會就此被顛覆，目前大陸電池供應鏈和特斯拉的關係仍將以優勢互補為主，有望提升電池產業的景氣。

(工商 )