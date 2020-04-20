外資動向備受市場關注，其20日持續站買方、小幅買超5.1億元，相較3月大舉賣超3591.4億元，4月以來已累積61.2億元，包括台積電（2330）、仁寶（2324）等15檔多受青睞，4月以來累積買超10,084～97,450張不等。

15檔外資4月來買超萬張以上個股，包括智邦、大同、晶電、英業達、聯發科、永豐金、聯電、三商壽、廣達、中華電、中環、國泰金、至上等。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，受惠於龍頭股財報傳出佳音，加權指數目前守穩5日、10日及月均線。本周美國企業將陸續發布財報，目前預期市場最壞狀況已過，然經濟數據的利空對於指數的影響仍不可小覷，可多留意因疫情而延伸出來的科技產品需求。

周俊宏表示，受到疫情影響，可預見第一季美股財報表現不會太好，但可觀察財報公布時，企業對於市場未來的預期與展望。目前看來，因疫情延伸出來的工作、生活型態與消費行為的改變，帶動需求與商機，使得電子廠商展望相對正向，但仍然觀察終端品牌大廠與業績的表現。

(工商 )