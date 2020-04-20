行政院政委龔明鑫今日主持紓困振興方案「民生物資盤點」記者會，承諾泡麵、沙拉油、衛生紙等重要民生物資備貨穩定，「人在江湖走，物資也要有」，政府會確保基本物資的充份足夠、物價穩定，讓民眾維持正常生活。

經濟部次長林全能指出，目前沙拉油、麵粉、速食麵及衛生紙等主要民生物資供應量充足，價格平穩，請民眾安心。沙拉油每月平均生產量約180萬桶（18公升／桶），沙拉油原料黃豆有4.1個月的使用存量。麵粉每月平均生產量約341萬袋（22公斤／袋），麵粉原料小麥有近5.5個月的使用存量，而國內速食麵主要廠商，目前皆以中元普渡的供貨水準生產，因此銷售情況趨於穩定，價格無波動。

在衛生紙方面，去年紙漿進口量約80萬噸，主要進口國為智利及巴西，受疫情影響程度小。截至今年3月底，已進口21.8萬噸（較去年同期增加26%），衛生紙平均日產量約8萬箱，且目前紙廠皆備有一定庫存，原料供給無虞，國際紙漿價格仍處於低檔，衛生紙市場價格平穩。

農委會副主委陳駿季指出，國內農漁水產品生產穩定，足可供給未來6個月的消費，為確保國內農產品生產所需的重要原物料供應充足，已有充分應對措施。有關農友關注的肥料生產原料供應不足，將致肥料短缺問題，由於國內製作肥料的原料主要來自印尼、中東、加拿大及澳洲等地，目前均正常發貨，該會已於4月15日啟動肥料預購制度，並給予農友每包肥料（40公斤）20元補助，農友無須搶購及囤積。

衛福部次長何啟功表示，自疫情發生起即積極盤點各類醫療器材的製造量能及輸入數量，以確保醫療器材產品供應無虞，如額溫槍的國內日產能為1萬8,326支、酒精棉片為180萬片。為確保來源穩定，除放寬醫用口罩、電子體溫計與酒精棉片等產品的個人自用輸入規定，也採取專案核准製造、輸入與加速審查等行政措施，確保國內醫療器材充足。

(工商 )