新冠肺炎疫情不僅重創全球經濟，也影響到國內，加工處為減緩區內廠商受疫情衝擊，也啟動主動服務三部曲及紓困方案，包括租金減收、管理費及污水費緩繳用等5項措施。

隨著政府各部會推出紓困方案之際，加工處也配合政策提出加工區減負擔紓困措施，在紓困措施方面，包括土地、建物租金減收20％計6個月或緩繳1年；營業額衰退30％以上者，管理費緩繳1年；投資計畫展延；污水費緩繳1年；區內餐飲業房租減半收取4個月等5項。

加工處也啟動主動服務三部曲，包括主動關懷：透過加工區特有服務機制--「專人專線」，提供政府紓困振興資訊並致電關懷。第二，雙向溝通：巡迴舉辦7場「紓困振興･攜手向前行」座談會。第三，完整服務：啟動「專人專線plus機制」，由簡任同仁及軟體園區主任組成服務團，提供客製化的輔導服務。

加工處「紓困振興･攜手向前行」座談會，於4月22日至29日間在高雄、高雄軟體、台中、台中軟體、中港及屏東園區等6個地點舉辦。

加工處「紓困振興･攜手向前行」座談會訊息網址

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(中時電子報)