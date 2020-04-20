簡訊內容。(圖/讀者提供)

海軍敦睦艦隊磐石艦上爆出群聚感染，24名官兵染疫，足跡幾乎遍布全台。中央流行疫情指揮中心從昨天晚上至今天早上（4/20）共發出20多萬則簡訊，民眾須提高警覺並進行自主健康管理。不過，有收到簡訊的民眾感到很驚慌，深怕自己也會被感染，對此，兒科醫師黃瑽寧提出5點提醒。

黃瑽寧醫師在臉書粉專「黃瑽寧醫師健康講堂」上提醒，若民眾的手機收到細胞簡訊，被告知「與確診個案同時位於同一地點超過15分鐘」，他要大家不必太過緊張。陳時中今(20日)表示，這次匡列範圍很大，收到簡訊的民眾不用過度恐慌，只要多注意自主健康管理14天。

黃瑽寧解釋，有20萬人收到這封簡訊，這次發送是以手機定位來看，收到簡訊民眾的手機與案主的手機曾在同一時間內，出現在約一公里半徑的地點，「所以才被大數據匡列。」

黃瑽寧舉例說明，收到簡訊者當中，有些人可能風險很高，例如早餐店剛好坐同一桌，但大部分人風險則很低，舉例說像是台北車站南門與北門之間的距離等。不過，他也提醒，防疫視同作戰，若民眾收到簡訊，務必遵守5點規定。這5點規定分別是：

一、 出門上學上班，請務必戴口罩、勤洗手、每天自己量體溫，做好個人衛生安全防護。

二、 這段時間（14天）請自己一個人吃飯就好，不要與身邊的人共餐。

三、身體不適時，請在家休假不上班不上課。若有就醫需求，請告知醫生曾經收到提醒簡訊。

四、忍耐十四天的不方便，拒絕恐慌，為愛防疫。無需焦慮或擔心，因為你被傳染的機率，真的很低很低。

五、身邊的親友更不要大驚小怪，除了戴口罩和不共食之外，在安全社交距離下可以多聊天。每天寫個小卡片、簡訊貼圖，關心倒霉的收簡訊者，告訴他你們有多愛他。

(中時電子報)