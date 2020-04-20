新冠疫情持續核爆，新加坡轉眼間已經從累計2000多的確診人數增長到6000多，一躍成為東南亞第一。而昨天一則驚爆的消息，讓很多準備回家的海外遊子默默放下了行李，那就是從新加坡到大陸驚現100000人民幣（約新台幣45萬元）一張的機票！

根據《今日頭條》報導，4月27日早上9點30分從新加坡樟宜機場經上海飛往瀋陽的航班票價為100390元人民幣，而該平臺推薦性價比最高的一班航班的價格則為100500元，而其他的一些航班價格也超過十萬元。圖片上有人還寫到：「這個價位你就安心睡覺上班就行了。」

話說如果真是十萬一位的機票價格，別說安心睡覺上班了，讓人連再次搜尋回國航班的勇氣都沒了。

報導說，4月22日當天有一架酷航的航班直飛，機票價格為2000多元。但目前酷航已將所有新加坡往返中國內地的航班取消延遲到5月7日，而且還會根據疫情的進一步發展進行調整。

東方航空每周四將會有一架航班從新加坡往返上海，但是在某機票預定平臺上沒有看到從4月20日到5月31日的機票訊息，最早的一趟航班為6月1日，機票價格為10298元。

查詢東航官網，會發現4月23日、5月7日、5月14日還有少量從新加坡飛回上海的機票待售，機票價格為9680元！

除此之外，有很多持有工作證的朋友也非常擔心，自己這一回去，可能會登上新加坡人力部的黑名單，或許將無法再次回到新加坡。

目前要從大陸返回新加坡需要提前申請，但新加坡人力部現在只批准醫療行業和交通運輸行業的工作證持有者入境。

新加坡飛瀋陽機票，一張1萬元人民幣。（取自《今日頭條》）

(中時電子報)