新冠肺炎疫情嚴重衝擊各行各業，各部會也針對所管轄的行業祭出相對應的紓困方案，但部分不適用紓困方案或沒有勞保的民眾也可向衛福部申請1到3萬元的「救助金」應急，且核定後最快24小時內就會發放。

根據《ETtoday新聞雲》報導，衛福部在過去其實一直都有編列預算，提供給臨時遭逢變故的民眾，協助他們度過難關的臨時救助措施。衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如表示，這次原先是編列2.3億，為了因應疫情，在通過特別條例後再額外匡列7800萬元，讓民眾能申請。

蘇昭如透露，行政院針對此次疫情影響，包含經濟部、勞動部、交通部等，對於各產業都有編列相關紓困金，然而像路邊舉牌、賣玉蘭花的勞工，因為沒有勞保所以不適用相關產業紓困方案及勞保補助，這時就能向衛服部申請急難救助金，領取對象原則上以不重複領取各部會紓困補助為主。

衛服部也表示，可以向所在地的地方縣市政府提出申請，會提供簡便申請表給受疫情影響的民眾，加快申請程序，通報後會由訪視小組實地到訪申請者家戶狀況，核定成功後就會發放1到3萬元的急難救助金。

根據衛福部公布的方案，若負擔家庭主要生計者死亡、失蹤、罹患重傷病、失業或因其他原因無法工作，導致家庭生活開銷有困難，可申請「速訪、速核、速發」的急難紓困，通報後24小時內訪視小組就會實地訪視，送核定機關當日核定後24小時內發放1至3萬元關懷救助金，若經過認定屬於急迫個案，訪視時更將立即先發給5000元救助金。若民眾想了解詢問更多關於急難紓困、救助等各項社會福利問題，可於每天上午8點至晚上10點撥打「1957」福利諮詢專線。

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(中時電子報)