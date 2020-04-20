日本千葉縣的太平洋沿岸是衝浪的名景點，日本政府發布緊急事態宣言後，到當地衝浪的人潮仍然不斷。千葉縣知事森田健作20日呼籲，為了防止新冠肺炎疫情擴大，請千葉縣以外的民眾自律，至宣言結束的5月6日止，盡量別前往千葉。

千葉縣的一宮町、勝浦町等太平洋沿岸，4月18、19日的周末、周日，仍有很多衝浪客到海邊玩，沿岸的市嫏村首長紛紛要求縣政府設法阻止此情形，以防止疫情擴大。

日本政府要求民眾盡量減少人與人接觸的機會至7至8成。千葉縣調查，4月的假日從縣外到千葉的遊客只較去年減少27%。

森田20日在記者會上表示，平常的話，是想盡辦法希望觀光客來，但為防止疫情擴大，希望能好好度過4月底、5月初的黃金周。他呼籲外縣市的民眾，5月6日之前，若非緊急、非必要時，請不要到千葉。

千葉縣20日又有22人確診，至20日為止共有704人感染，其中包括市川縣的老人院、東庄町的殘障設施等發生的群聚感染。

(中時電子報)