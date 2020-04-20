民進黨持續推動「打假」政策，但屢屢被人質疑其正當性，主因就是有太多選擇性辦案的案例，讓人搞不清楚，民進黨究竟是單純地想維持資訊安全、社會安定，或是已有立場，刻意打壓政治異己？

調查局長呂文忠昨表示，「境外勢力」集體操作假冒台灣人向世衛祕書長譚德塞道歉，妨礙國際形象、擾亂社會安定、影響國內秩序，因此主動偵辦，至於台灣人侮辱譚德塞，則不在職掌範圍，因此不辦。這番說法，令人大開眼界，原來「道歉」是妨礙國家名譽，去侮辱、歧視他人卻不算。

網路上面真真假假誰能知道？網路上自稱台獨者的，不也有可能是對岸反串？主張統一的，會不會是獨派反串？沒有人知道這些人抱持什麼目的及盤算，但只要他們造假、造謠，就有製造社會紛亂的風險。

譚德塞事件中，或許向譚德塞道歉的，與對岸網軍有關，但有沒有可能是綠網軍反串？侮辱譚德塞的，有沒有可能也是對岸網軍反串？目的就是傷害台灣國際形象？調查局豈可不查。

民進黨執政以來最為人詬病的就是「雙重標準」，待己寬、律他嚴。法律應該要有一致性，不管政治立場為何，觸法者皆罰，但我們看到的，卻一再偏向某方，甚至包庇某方，對另一方則不惜動用國家機器，極盡所能打壓、追殺。

社群媒體時代，假訊息確實是「滿天飛」，民眾對訊息內容一定要有警覺性，政府既誓言打假，正義女神的天秤就不可以有所傾斜，尤其處理政治謠言時，凡造謠者皆應懲處，而不是去助長特定立場的造謠與散播惡意言論者。

(中時 )