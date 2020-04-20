為了度過新冠肺炎疫情危機，娛樂巨擘迪士尼（Disney）宣布旗下半數、逾10萬名員工本周起開始放無薪假，預計每月可省下5億美元支出。但該公司大砍人事成本幅度高於同業、犧牲基層勞工權益而引發批評，導致品牌形象蒙塵。

受到新冠疫情影響，迪士尼關閉歐美地區的主題樂園與旅館，時間將近五周。為了節省固定支出，迪士尼決定讓員工放無薪假，但仍維持高層獎金與7月發放15億美元股息計畫不變。

迪士尼表示，放無薪假的員工仍享有完整醫療福利，並呼籲這些員工盡快向政府申請補助。

(工商 )