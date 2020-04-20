迪士尼10萬名員工 本周起放無薪假 23:022020/04/20 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了度過新冠肺炎疫情危機，娛樂巨擘迪士尼（Disney）宣布旗下半數、逾10萬名員工本周起開始放無薪假，預計每月可省下5億美元支出。但該公司大砍人事成本幅度高於同業、犧牲基層勞工權益而引發批評，導致品牌形象蒙塵。 受到新冠疫情影響，迪士尼關閉歐美地區的主題樂園與旅館，時間將近五周。為了節省固定支出，迪士尼決定讓員工放無薪假，但仍維持高層獎金與7月發放15億美元股息計畫不變。 迪士尼表示，放無薪假的員工仍享有完整醫療福利，並呼籲這些員工盡快向政府申請補助。 (工商 ) #放無薪假 #迪士尼 #萬名員工 #支出 #度過 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》百思買5.1萬名員工 周日起放無薪假 15:062020/04/16 財經 媽祖誕辰台商想家 線上祝壽成寄託：盼度過難關 23:392020/04/16 兩岸 台積今年資本支出不變 04:092020/04/17 財經要聞 台積資本支出不變 設備股鬆口氣 04:102020/04/17 證券．權證 不只觀光業受創 製造業也被迫減班休息！斷鏈衝擊浮現 1.5萬人放無薪假 04:102020/04/17 財經焦點 《熱門族群》台積電維持資本支出 供應鏈群起歡呼 10:172020/04/17 財經 《國際產業》IC Insights：全球晶片廠資本支出 今年估減3％ 16:142020/04/17 財經 全球半導體支出 估年減3％ 04:092020/04/18 財經要聞 川普集團 2000員工放無薪假 04:102020/04/20 國際大事 童話王國「迪士尼」不給薪水！10萬員工本周停薪、高管無限期砍薪 18:052020/04/20 旅遊 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 新冠升溫降低原油需求！WTI期油「跌破0元」負油價時代來臨 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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