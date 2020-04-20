英國政府20日公布12.5億英鎊的援助方案，希望協助該國新創企業度過新冠肺炎疫情難關。此方案分為兩部分，其中5億英鎊將用於「未來基金」投資計畫，好讓這些高成長新創公司獲得營運所需資金，剩下7.5億英鎊則鎖定專注研發的中小型企業給予貸款與補助。

(工商 )