協助新創企業度難關 英推12.5億英鎊援助 23:022020/04/20 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府20日公布12.5億英鎊的援助方案，希望協助該國新創企業度過新冠肺炎疫情難關。此方案分為兩部分，其中5億英鎊將用於「未來基金」投資計畫，好讓這些高成長新創公司獲得營運所需資金，剩下7.5億英鎊則鎖定專注研發的中小型企業給予貸款與補助。 (工商 ) #億英鎊 #新創企業 #援助 #度難關 #英推 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融股》協助貸款保戶度難關 台灣人壽利率減息 10:172020/04/16 財經 訂單疫蹶不振 台企聯助度難關 04:092020/04/17 焦點新聞 視察公糧庫存 蔡英文：若有餘裕可援助友邦 12:382020/04/17 政治 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 新加坡疫情惡化！孫燕姿、何維健籲助弱勢度難關 15:542020/04/17 娛樂 蘇澳鎮贈物資到石垣市 助姊妹市度難關 15:442020/04/20 生活 疫情嚴峻 Google 為全球新聞業提供緊急援助基金 15:372020/04/20 科技 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 油價又崩20％！專家曝原因 警告美國局勢嚴峻 - 財經 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 超猛！台積電又上300了 空手散戶還能追？ - 財經 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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