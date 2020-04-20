因應新冠肺炎疫情全球蔓延，全球員工總數逾35萬人的寶成國際集團，內部正在研擬因應方案，包括減班休息，俗稱無薪假，及集團副總以上的高階主管減薪一成等多項撙節人事費用方案。寶成發言人兼執行協理何明坤20日表示，全案目前都在研議中，都沒有定案。

何明坤強調，公司要實施無薪假，必須經工會、員工及政府同意，才能實施，目前公司研究每人每月必須放6天無薪假，每次可實施為期三個月，若經同意後，還可續延，全案目前還在研究階段，集團尚未公布是否要實施。

寶成創業以來，迄今都沒放過無薪假，為了共體時艱，集團副總以上，包含集團執行長蔡佩君在內，公司正研議減薪計畫，減薪幅度為10％，但目前也還沒有做最後的結論。

何明坤說，集團研究是否要實施無薪假，主要原因是新冠肺炎疫情，已讓歐美國家消費「急凍」，且歐美國家相繼封城、封州之後，是否會導致成品鞋出貨卡關，或客戶延單等問題，迄今都很難說得準。

員工數六萬多人的寶成旗下越南寶元鞋廠，14日配合當地政府防疫停工二天，旗下越南廠共有七個廠區，位於胡志明市平政的寶元，生產線上有五萬多名員工，配合休假二天，但非生產線員工照常上班，整體而言對公司營運影響不大。何明坤說，越南寶元鞋廠16日迄今，均已恢復正常生產作業。

寶成越南製鞋廠區共有七處，包括位於胡志明市 平政的寶元鞋廠，同奈省的寶成、寶崧鞋廠，西寧省的寶宏、寶利鞋廠，前江省的裕得鞋廠及龍安省的化工廠，主力代工生產Nike、adidas，Asics及Puma等多個知名品牌運動鞋等鞋品。

寶成透露，集團2019年度製鞋總數逾3.22億雙，越南、印尼及大陸廠出貨量占比，分別為44％、39％及13％，其餘包括緬甸、孟加拉及 柬埔寨等地區占比4％，而寶元廠區是集團越南廠區中的最大工廠，員工數占越南廠區總員工人數的四成多。

(工商 )