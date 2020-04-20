著名大陸防疫專家、中國工程院院士李蘭娟團隊19日在論文預印平台medRxiv刊出論文指出，新冠病毒已經出現能夠確實影響其致病性的重大突變，目前的藥物和疫苗研發工作有必要把這些突變納入考慮。

據大陸《科學網》報導，李蘭娟研究團隊在預印本平臺medRxiv上發佈了尚未經同行審議的新研究論文中，有幾項研究重點結論，包括：

1.新冠病毒株的變異和多樣性或被大大低估；

2.不同變異毒株在細胞病變效應和病毒載量方面差異可達270倍；

3.一種三核苷酸突變能大大增強病毒的複製速率和致病能力，發現這種突變的病人保持了45天的核酸陽性。

報導說，研究人員從糞便中分離出了可以複製的活病毒，這項發現與先前報導有所不同。

論文指出，2020年1月22日到2020年2月4日之間，研究人員從浙江大學附屬醫院收治的11名新冠病毒感染患者身上分離了病毒。這些患者年齡從4個月到71歲不等，其中10名患者有過武漢接觸史。

研究人員對這11份病人來源的病毒分離株進行了超深度測序，並與資料庫的1111個基因組序列進行比較後發現，這11位元患者分離出的病毒共有33個突變，其中19個是首次發現的新突變。

研究人員認為，雖然只分析了分離自11個病人的病毒，還是觀察到了豐富的變異多樣，這表明新冠病毒株的多樣性被大大地低估了。

至於這些變異是否影響其致病性？在經過體外感染試驗後，研究人員認為，病毒若出現三核苷酸突變，會大幅提升毒株的複製速率和致病力，患者的病毒檢測陽性更是維持了驚人的45天，因此三核苷酸突變的功能影響值得進一步研究。

論文指出，與近期報導的「糞便中未分離出活病毒」的研究相反，此項研究中的3份病毒分離株就來自病人的糞便樣本，這表明新冠病毒的確有在糞便中複製的能力。

最後研究人員呼籲，對新冠病毒藥物和疫苗的研發，需要儘快考慮到這些累積突變的影響，以避免潛在的陷阱。

(中時電子報)